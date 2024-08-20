Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! Asil ve yedek talihliler belli oldu... Resmi sonuçlar sadece Hürriyet'de!

Güncelleme Tarihi:
Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirildi. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderen müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için beklentilerine başladı. İşte, Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek talihli bilgileri
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
5983284-Mert Ali Çiftçi-Ankara
2173680-Ebubekir Yıldız-Bursa
1048641-Beyhan Göçlü-Kayseri
4780807-Fatih Canbayar-Ankara
8433929-Barış Gürer-Ankara
1796756-Alin Cihan-Hatay
2238328-Erdem Alkan-İstanbul
5900321-Senanur Bingöl-Konya
2372761-Tansel Sakar-Mersin
6510096-Birgül Eren-Mardin
YEDEK TALİHLİLER
4253244-Asiye Sarıkaya-İstanbul
1149702-Necati Güzel-Ankara
6799316-İlyas Şeflek-Konya
2273669-Mehtap Özmay-Ankara
5891759-Şehmuz Samet Kıdır-Mardin
4863394-Arif Pınarbaşı-Ankara
3259897-Ebru Konan-Erzincan
2026257-Mert Ceylan-Bursa
8085267-Emine Atalay-Antalya
7909469-Servet Aktaş-Batman
Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 15.06-24.08-26.10.2024 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacaktır.
MAGNUM CARD NEDİR?
Çekilişte her aylık dönem için 10 kişi her biri 200.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM’lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir.