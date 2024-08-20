Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! Asil ve yedek talihliler belli oldu... Resmi sonuçlar sadece Hürriyet'de!

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Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirildi. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderen müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için beklentilerine başladı. İşte, Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek talihli bilgileri

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

5983284-Mert Ali Çiftçi-Ankara

2173680-Ebubekir Yıldız-Bursa

1048641-Beyhan Göçlü-Kayseri

4780807-Fatih Canbayar-Ankara

8433929-Barış Gürer-Ankara

1796756-Alin Cihan-Hatay

2238328-Erdem Alkan-İstanbul

5900321-Senanur Bingöl-Konya

2372761-Tansel Sakar-Mersin

6510096-Birgül Eren-Mardin



YEDEK TALİHLİLER



4253244-Asiye Sarıkaya-İstanbul

1149702-Necati Güzel-Ankara

6799316-İlyas Şeflek-Konya

2273669-Mehtap Özmay-Ankara

5891759-Şehmuz Samet Kıdır-Mardin

4863394-Arif Pınarbaşı-Ankara

3259897-Ebru Konan-Erzincan

2026257-Mert Ceylan-Bursa

8085267-Emine Atalay-Antalya

7909469-Servet Aktaş-Batman

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Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 15.06-24.08-26.10.2024 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacaktır.

MAGNUM CARD NEDİR?

Çekilişte her aylık dönem için 10 kişi her biri 200.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM’lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir.