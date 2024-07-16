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M.T.O.K nedir, ne demek?

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#M.T.O.K Ne Demek?#Yks#Sınav
M.T.O.K nedir, ne demek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 09:46

M.T.O.K, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen ifadeler arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için geri sayım sürerken, öğrencilerin de tercihlere yönelik araştırmaları devam ediyor. YKS tercih kılavuzunda yer alan lisans ve ön lisans programlarında sık karşılaşılan M.T.O.K kısaltması öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, M.T.O.K ne demek? İşte, o konu hakkında bilgiler.

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M.T.O.K ifadesi YKS tercihleri öncesi merak konusu oldu. Kılavuzlarda yer alan M.T.O.K kısaltması açılımıyla araştırılıyor. Lise ve üniversite tercihlerinde yer alan M.T.O.K Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmadır. Peki, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları hangi bölümlere yerleşir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

M.T.O.K NEDİR, NE DEMEK?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğretim yapan zorunlu eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar, ortaöğretim sistemi içinde ortak genel kültür dersleri yanında okul türüne ve öğrencinin tercihine göre uygulanan 61 alan ve 225 dal programı ile öğrencileri hayata, mesleğe, iş/hizmet alanlarına ve yükseköğretime hazırlar.

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M.T.O.K MEZUNLARI HANGİ PROGRAMLARA YERLEŞİR?

M.T.O.K. kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilir. Bu kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirilir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

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