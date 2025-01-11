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Los Angeles yangını neden ve nasıl çıktı? Los Angeles yangınının sebebi nedir?

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Los Angeles yangını neden ve nasıl çıktı Los Angeles yangınının sebebi nedir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 11:44

Los Angeles yangını nedeni ve sebepleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 20 bin futbol sahasına denk gelen 27 bin dönümden fazla alan kül oldu. Kuru ve sert esen rüzgarlar nedeniyle etkisini arttıran yangın, hızla büyüyerek Hollywood yıldızlarının evlerinin ve lüks malikanelerin de aralarında bulunduğu 10 bin yapıyı tahrip etti. Yangın sebebiyle 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Peki, Los Angeles yangını neden ve nasıl çıktı? Los Angeles yangınının sebebi nedir? İşte, merak edilen o detaylar

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kent merkezinden uzaklaşan yangınlar, 5 ayrı noktada sürüyor. İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor.

LOS ANGELES YANGINI NEDEN ÇIKTI?

ABD’nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu yerleşim yerlerine sıçradı.

30 bin kişi için tahliye emri verilen bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde insanların araçlarını bırakarak, yürüyerek alevlerin içinden kaçmaya çalıştığı görüldü.

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ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını kuru ve şiddetli rüzgar yüzünden hızla büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.

 

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