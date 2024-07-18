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Lisans mezunları ortaöğretim KPSS'ye girebilir mi? KPSS ortaöğretime kimler girebilir?

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Lisans mezunları ortaöğretim KPSSye girebilir mi KPSS ortaöğretime kimler girebilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 12:21

Lisans mezunları ortaöğretim KPSS'ye girebilir mi sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Lisans mezunları ortaöğretim KPSS'ye giremezler. Her aday, en yüksek mezuniyet durumuna göre ilgili KPSS sınavına başvurmalıdır. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Lisans mezunlarının ortaöğretim KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girip giremeyeceği konusu, KPSS yönetmeliklerine ve ilgili mevzuata göre belirlenir. Genellikle lisans mezunları ortaöğretim KPSS'ye giremezler. Detaylı açıklama ise şöyle:

 

EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE SINAVLAR

KPSS, adayların eğitim düzeylerine göre üç farklı grupta yapılır: Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans. Her aday, en yüksek mezuniyet derecesine uygun olan sınava girmek zorundadır.

 

 

YÖNETMELİK VE MEVZUAT

KPSS yönetmeliklerine göre, lisans mezunları veya lisans öğrencisi olanlar, sadece lisans KPSS'ye girebilirler. Lisans düzeyinde bir eğitimi tamamlamış olan kişiler, ortaöğretim veya ön lisans KPSS'ye giremezler. Bu durum, sınavın amacına uygun olarak düzenlenmiştir ve herhangi bir kural ihlali durumunda adayın sınavı geçersiz sayılabilir.

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