LGS tercihleri okula onaylatılacak mı? LGS tercihlerinin onaylatılması zorunlu mu?

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Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya

iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.