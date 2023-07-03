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LGS tercihleri okula onaylatılacak mı? LGS tercihlerinin onaylatılması zorunlu mu?

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#Lgs#Lgs Tercihleri#Lgs Tercihleri Onaylatılacak Mı
LGS tercihleri okula onaylatılacak mı LGS tercihlerinin onaylatılması zorunlu mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 13:32

LGS tercihleri okula onaylatılacak mı sorusu merak ediliyor. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. İşte, o detaylar

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Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya
iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

 

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