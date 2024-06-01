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LGS son günü ne yapılır? LGS'de son gün neler yapılmalı? Uzman isimlerden önemli öneriler

Güncelleme Tarihi:

#Liselere Geçiş Sistemi#Öneri#Lgs Önerileri
LGS son günü ne yapılır LGSde son gün neler yapılmalı Uzman isimlerden önemli öneriler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 12:59

LGS'de son gün ne yapılır sorusu, sınava saatler kala pek çok öğrencinin odak noktası oldu. Pek çok aday, LGS için hazırlıklarını tamamlarken, son gün neler yapılabileceğine dair detayları sorgulamaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yarın bir milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisi ter dökecek. Peki, LGS son günü ne yapılır? LGS'de son gün neler yapılmalı? Uzman isimlerden önemli öneriler

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Adaylar, uzun ve zorlu bir hazırlık maratonunu geride bıraktı. Artık yarın sabah saat 09.30’da başlayacak birinci oturumla birlikte gelecekleri için önemli bir adım atacaklar. Peki sınav sırasında nelere dikkat etmeli, süreyi nasıl kullanmalı?

HEYECANINIZI YENİN
“Sınav anında öncelikle bu sınava ilk kez girmediğinizi hatırlayın” diyen  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe’nin adaylara sınavla ilgili uyarıları şöyle: “Gerçek sınava girinceye  kadar pek çok deneme sınavına katıldınız. Şimdi başarılı olmanın birinci şartı heyecanınızı yenmeniz. Buna yönelik alıştırmaları da sınava hazırlık sürecinde öğrenmiş olmalısınız. Sınav anında zamanı etkili kullanmaya özen gösterin. Bunun için öncelikle bildiğiniz ve rahatlıkla cevaplayacağınız sorulardan başlayın. Zorlandığınız sorulara takılırsanız zaman kaybedersiniz. Tüm soruları bitirdikten sonra zaman kalırsa atladığınız sorulara dönersiniz.

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DOĞRU İŞARETLEYİN
Sınav anında soruları doğru yapmak kadar önemli olan bir diğer konu da cevapları cevap kâğıdına doğru işaretlemek. İşaretlemelerinizde kaydırma yapmadığınızdan mutlaka emin olun. Tüm soruları bitirdikten sonra cevapları işaretlemek doğru bir yaklaşım olmayacak. Cevaplarınızı biriktirmeden düzenli olarak cevap kağıdına aktarmayı unutmayın.

ACELECİ OLMAYIN
Soruları cevaplarken aceleci davranmayın. Daha önceden çözdüğünüz sorulardan hareketle seçenekleri görüp zaman kazanmak için hemen işaretlemeyin. Sorunun tamamını okuyup hangi cevabın istendiğinden emin olun. Ardından seçenekleri inceleyerek kararınızı verin.”

SÜREYİ DOĞRU KULLANMANIN DÖRT YOLU

- Sınavda soruların yanıtını bilmek kadar süreyi doğru yönetmek de önemli. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Kutlu, sınavda zamanı doğru yönetmenin 4 yolunu şöyle sıralıyor:

1-Özgüveninizi yüksek tutun

Dozunda kaygı kadar bireyin kendine olan güveni de önemli. Güven duygusunu artırabilmek için adayın bunun bir liseye geçiş sınavı olduğunu unutmaması gerekiyor.

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2-Çözebileceğiniz sorulardan başlayın

Herhangi bir testin başlangıcında, çözebilecek olsanız bile zor bir soruyla zaman kaybetmemek önemli. İlk dakikalarda daha fazla soru yanıtlamak, soru çözdükçe adayın kendine olan güveninin artmasını sağlar.

3-Kendinize uygun stratejiyi bulun

Genelgeçer reçeteler kendi içinde doğru olsa da adaya uygun olmayabilir. Adayın, hazırlık aşamasındayken başarılı olduğu yöntemleri sınavda da uygulaması gerekiyor.

4-Dertlerinizi dışarıda bırakın

Adayın öncelikli amacı karşılaştığı soruları doğru yanıtlamak olmalı. Bunun için dikkatini verip sorunun ne istediğini doğru anlaması gerekiyor. Adayın kafasını kurcalayan sorunlar varsa bunları sınav sırasında aklından uzaklaştırmalı. 

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