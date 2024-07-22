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LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih yapabiliyor mu? LGS 2. tercihleri kimler yapabilir?

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#LGS Ek Tercih#LGS İkinci Tercih#MEB
LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih yapabiliyor mu LGS 2. tercihleri kimler yapabilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 09:57

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında düzenlenen Liselere geçiş sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar, tercihlerini tamamladı. LGS yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. İlk tercihlerinde istedikleri okullara yerleşemeyen adaylar ikinci tercih hakkı olup olmadığını merak ediyor. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Peki LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih yapılabiliyor mu? MEB LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? İşte, detaylar…

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#LGS Ek Tercih#LGS İkinci Tercih#MEB

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