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LGS görev yerleri sınava çok az süre kala araştırılan konu olmaya devam ediyor. Sınav görev yerleri açıklamasına göre MEB tarafından gerçekleştirilecek olan LGS'de gözetmen ya da okul görevlisi gibi unvanlarda görev alacak olan öğretmenler, LGS görev yerleri belli oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı.

LGS görev yerleri BELLİ OLDU MU?

LGS görev yerlerinin 26 Mayıs Cuma günü itibariyle görevli adayları ile paylaşılması bekleniyor.

2023 muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;

Başkan: 602₺

Gözetmen: 584₺

Yedek Gözetmen: 438₺



