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LGS görev yerleri belli oldu mu?

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#Lgs#Lgs Görev Yerleri#Lgs Görev Yeri
LGS görev yerleri belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 09:39

LGS görev yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan LGS kapsamında binlerce öğrenci sınava katılım sağlayacak. Peki, LGS görev yerleri belli oldu mu? İşte, o detaylar

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LGS görev yerleri sınava çok az süre kala araştırılan konu olmaya devam ediyor. Sınav görev yerleri açıklamasına göre MEB tarafından gerçekleştirilecek olan LGS'de gözetmen ya da okul görevlisi gibi unvanlarda görev alacak olan öğretmenler, LGS görev yerleri belli oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı. 

LGS görev yerleri BELLİ OLDU MU?

LGS görev yerlerinin 26 Mayıs Cuma günü itibariyle görevli adayları ile paylaşılması bekleniyor. 

2023 muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;

Başkan: 602₺
Gözetmen: 584₺
Yedek Gözetmen: 438₺

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