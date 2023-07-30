LGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil yerleştirme (2. Tercih) sonuçları bilgisi

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LGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak sorusu, 1. nakil yerleştirme sürecine dahil olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS ek tercih tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk tercih döneminde Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti. MEB LGS takvimine göre 2. tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alındı. Peki, LGS 1. yerleştirme nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS 2. tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. tercih sonuçları olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS 3. TERCİH NE ZAMAN?



İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.



Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.