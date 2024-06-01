LGS 2 oturum mu, tek oturum mu? LGS 1 ve LGS 2.nci sınav ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

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LGS 1. ve 2. oturum süreleri öğrencilerin merak ettiği konulardan. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS sınavının ne zaman başlayacağı, ara verileceği ve tamamlanacağı hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

LGS 1. VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

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LGS KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.