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LGS 2 oturum mu, tek oturum mu? LGS 1 ve LGS 2.nci sınav ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

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LGS 2 oturum mu, tek oturum mu LGS 1 ve LGS 2.nci sınav ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 18:47

LGS 1. ve 2. oturumların saat kaçta başlayacağı ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS sınavı yarın düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak öğrenciler, "LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, LGS kaç dakika sürüyor" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? LGS kaç dakika? İşte LGS 1. ve 2. oturum süreleri...

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LGS 1. ve 2. oturum süreleri öğrencilerin merak ettiği konulardan. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS sınavının ne zaman başlayacağı, ara verileceği ve tamamlanacağı hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

LGS 1. VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek. 

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LGS KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.

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