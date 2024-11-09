Labirent Bil mesajı nedir, dolandırıcılık mı?

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"Labirent Bil" veya benzer isimlerle gelen mesajlar, özellikle Türkiye’de, dolandırıcılık amacı taşıyan SMS veya e-posta içerikleri olarak bilinmektedir. Genellikle "ödül kazandınız" ya da "ödeme yapılması gerekiyor" gibi iddialarla, insanları manipüle ederek kişisel bilgilerini elde etmeyi veya para transfer etmelerini sağlamayı amaçlar. Mesajlarda, bir link veya ödeme talimatı bulunur ve bu yolla mağdurların banka bilgilerini ele geçirme ya da bir ödeme yaptırma girişiminde bulunurlar.

BU TARZ MESAJLARIN ÖZELLİKLERİ GENELLİKLE ŞUNLARDIR:

Ödül Kazandınız İddiası: Ödül kazandığınızı veya çekilişle bir hak kazandığınızı söyler. Fatura veya Borç İddiası: Sahte borç veya ödeme talimatları gönderirler, ödenmezse işlem yapılacağı tehdidinde bulunurlar. Link veya Telefon Numarası: Mesajda bir link ya da aramanız gereken bir telefon numarası olur. Bu bağlantılar veya numaralar genellikle sahte sitelere veya dolandırıcılara yönlendirir.

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN:

Mesajdaki Linke Tıklamayın: Güvenli olmayan linkleri tıklamayın.

Güvenli olmayan linkleri tıklamayın. Kişisel Bilgi Vermeyin: Banka bilgisi, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Banka bilgisi, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Kaynağı Araştırın: Şüpheli bir durum varsa, mesajda bahsedilen şirketin resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapın.

Şüpheli bir durum varsa, mesajda bahsedilen şirketin resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapın. Mesajı Silin: Şüpheli bir mesaj aldıysanız, güvenlik riski taşımamak adına mesajı silin.

ŞÜPHELİ MESAJLARLA İLGİLİ YARDIM

Böyle bir mesaj alırsanız, durumu BTK, e-Devlet üzerinden veya telefon operatörünüze şikayet edebilirsiniz. Dolandırıcılıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve gerektiğinde yetkili birimlere başvurmak önemlidir.