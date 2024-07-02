KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda kesiliyor?

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KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2023-2024 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.
2023-2024 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrenciler geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.
Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.
KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.