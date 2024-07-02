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KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda kesiliyor?

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#Kyk#Kyk Bursu#Kyk Burs Kesilmesi
KYK bursu ne zaman kesilir KYK bursu hangi durumlarda kesiliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:49

KYK bursu ne zaman kesilir rusu gündemde yer alıyor. KYK’dan (Kredi Yurtlar Kurumu) burs ve kredi alan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yaz dönemiyle ilgili oldu. 2023-2024 eğitim – öğretim dönemi boyunca KYK burs ve kredilerinden faydalanan öğrenciler, ödemelerin yazın da devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK bursları ne zaman kesilir, yazın ödenir mi?

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KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2023-2024 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.

2023-2024 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrenciler geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.

Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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