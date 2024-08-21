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KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, özellikleri ve farkları nelerdir?

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#Kyk Tipleri#Kyk Yurt Tipleri#Kyk Yurt Tipi
KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, özellikleri ve farkları nelerdir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 11:40

1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurdu, başvuruların başlamasının ardından öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Üniversite hayatlarına farklı bir şehirde devam etmek zorunda olan öğrencilerin müracaat ettiği KYK yurt başvuru süreci önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kendisine yurt çıkan öğrenciler, kayıtlarını tamamlamalarının ardından yurtlarına yerleşebilecek. Peki, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurdu ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak biliniyor. Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK yurt tipleri ve fiyatları geçtiğimiz 2022 fiyatlarına göre şu şekilde sıralanıyordu;

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444 

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

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6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

Bu bilgilere çerçevesinde 1.tip KYK yurdu için fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odaların genellikle 2 kişilik olduğu söylenebilir.

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