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Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi

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Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 13:58

Kuzey Tunçelli kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos 2007 doğumlu olan Kuzey Tunçelli, Türk yüzücüdür. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yarışan Tunçelli, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılara imza atmıştır. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil kategorisinde altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Kuzey Tunçelli, genç yaşta Türkiye'yi uluslararası yüzme yarışmalarında temsil eden başarılı bir sporcu olarak tanınmaktadır. Özellikle 2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Tunçelli, kariyerinde hızla ilerlemektedir. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?
Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007'de Kocaeli'de doğdu. Türk yüzücü olarak kariyerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nde devam etmektedir. Genç yaşta yüzmeye başlayan Tunçelli, kısa sürede Türkiye'nin önde gelen genç sporcularından biri olmuştur. Uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle adından söz ettirmektedir.

KUZEY TUNÇELLİ KARİYERİ
Tunçelli, 2023 yılında 1500 m serbest stil kategorisinde 15 dakikanın altına inen ilk 15 yaş altı Türk yüzücü olmuştur. 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nda hem 800 m hem de 1500 m serbest stil kategorilerinde altın madalya kazanmıştır. 2024 yılında Belgrad'daki Avrupa Şampiyonası'nda 1500 m serbest stilde Avrupa şampiyonu olmuştur ve 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanmıştır.

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