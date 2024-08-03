Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi

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Kuzey Tunçelli, genç yaşta Türkiye'yi uluslararası yüzme yarışmalarında temsil eden başarılı bir sporcu olarak tanınmaktadır. Özellikle 2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Tunçelli, kariyerinde hızla ilerlemektedir. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007'de Kocaeli'de doğdu. Türk yüzücü olarak kariyerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nde devam etmektedir. Genç yaşta yüzmeye başlayan Tunçelli, kısa sürede Türkiye'nin önde gelen genç sporcularından biri olmuştur. Uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle adından söz ettirmektedir.

KUZEY TUNÇELLİ KARİYERİ

Tunçelli, 2023 yılında 1500 m serbest stil kategorisinde 15 dakikanın altına inen ilk 15 yaş altı Türk yüzücü olmuştur. 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nda hem 800 m hem de 1500 m serbest stil kategorilerinde altın madalya kazanmıştır. 2024 yılında Belgrad'daki Avrupa Şampiyonası'nda 1500 m serbest stilde Avrupa şampiyonu olmuştur ve 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanmıştır.