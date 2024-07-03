KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR! Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ±! YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak? Ankara ValiliÄŸi'nden son dakika sel uyarÄ±sÄ±!

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, Ã¼lkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Ä°Ã§ Ege'nin gÃ¼ney kesimleri, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeybatÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimleri, (Rize ve Artvin hariÃ§) DoÄŸu Karadeniz ve DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzeydoÄŸusunun yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney, Ege'nin kuzey ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
ANKARA VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN SON DAKÄ°KA UYARI
Ankara ValiliÄŸi'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Analiz ve Tahmin Merkezinden alÄ±nan son verilere gÃ¶re; YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeler ve meteoroloji radarÄ± verilerine gÃ¶re; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nÄ±n kuzey ve batÄ± Ã§evrelerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
EDÄ°RNE 19Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°STANBUL 22Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KIRKLARELÄ° 20Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KOCAELÄ° 24Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
EGE
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ±, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, gÃ¼ney kÄ±yÄ±larÄ± ile MuÄŸla Ã§evreleri dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yerlerin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHÄ°SAR 16Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DENÄ°ZLÄ° 21Â°C, 35Â°C
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°ZMÄ°R 23Â°C, 30Â°C
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra merkez dahil olmak Ã¼zere yer yer Ã§ok bulutlu, iÃ§ kesimleri yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MUÄžLA 16Â°C, 30Â°C
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, BatÄ± Akdeniz ile bu akÅŸam saatlerinde Adana'nÄ±n kuzey Ã§evrelerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgenin doÄŸusunun iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 25Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde Adana'nÄ±n kuzey Ã§evreleri yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ANTALYA 26Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
HATAY 24Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ISPARTA 18Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde ve yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeybatÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimlerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bu akÅŸam kuzey kesimlerinde kuzey ve batÄ±lÄ± yÃ¶nlerden, yarÄ±n (PerÅŸembe) gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 20Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ESKÄ°ÅžEHÄ°R 19Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KONYA 17Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SÄ°VAS 16Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, DÃ¼zce ile bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
BOLU 15Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak Ã¼zere, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DÃœZCE 20Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
SÄ°NOP 22Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ZONGULDAK 21Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) yer yer Ã§ok bulutlu, Rize ve Artvin dÄ±ÅŸÄ±nda DoÄŸu Karadeniz'in yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
AMASYA 21Â°C, 40Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ARTVÄ°N 17Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
SAMSUN 22Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
TRABZON 22Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey ve doÄŸusu yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeydoÄŸu kesimleri yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ERZURUM 9Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KARS 9Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MALATYA 21Â°C, 37Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
VAN 13Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
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GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
DÄ°YARBAKIR 19Â°C, 40Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
GAZÄ°ANTEP 21Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
SÄ°Ä°RT 23Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
ÅžANLIURFA 25Â°C, 40Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k