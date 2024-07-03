×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERBilgi Haberleri

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR! Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ±! YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak? Ankara ValiliÄŸi'nden son dakika sel uyarÄ±sÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Ä°stanbul
KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 21:37

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±. DoÄŸu Karadeniz ve DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzeydoÄŸusunda saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olurken, bir uyarÄ± da Ankara ValiliÄŸi'nden geldi. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸehrin kuzey ve batÄ± Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini belirterek; ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli olmalarÄ± istendi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n son hava durumu raporuna gÃ¶re perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney, Ege'nin kuzey ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Peki, yarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte, Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir ve il il 4 Temmuz hava durumu deÄŸerlendirmeleri.

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, Ã¼lkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Ä°Ã§ Ege'nin gÃ¼ney kesimleri, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeybatÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimleri, (Rize ve Artvin hariÃ§) DoÄŸu Karadeniz ve DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzeydoÄŸusunun yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney, Ege'nin kuzey ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANKARA VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN SON DAKÄ°KA UYARI

Ankara ValiliÄŸi'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Analiz ve Tahmin Merkezinden alÄ±nan son verilere gÃ¶re; YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeler ve meteoroloji radarÄ± verilerine gÃ¶re; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nÄ±n kuzey ve batÄ± Ã§evrelerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi.

Haberin DevamÄ±

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EDÄ°RNE 19Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL 22Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° 20Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° 24Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±

Haberin DevamÄ±

EGE
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ±, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, gÃ¼ney kÄ±yÄ±larÄ± ile MuÄŸla Ã§evreleri dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yerlerin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHÄ°SAR 16Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° 21Â°C, 35Â°C
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°ZMÄ°R 23Â°C, 30Â°C
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra merkez dahil olmak Ã¼zere yer yer Ã§ok bulutlu, iÃ§ kesimleri yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA 16Â°C, 30Â°C
Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, BatÄ± Akdeniz ile bu akÅŸam saatlerinde Adana'nÄ±n kuzey Ã§evrelerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgenin doÄŸusunun iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±

ADANA 25Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde Adana'nÄ±n kuzey Ã§evreleri yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

ANTALYA 26Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY 24Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA 18Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde ve yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeybatÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimlerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bu akÅŸam kuzey kesimlerinde kuzey ve batÄ±lÄ± yÃ¶nlerden, yarÄ±n (PerÅŸembe) gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

ANKARA 20Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 19Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA 17Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°VAS 16Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±

BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, DÃ¼zce ile bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

BOLU 15Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak Ã¼zere, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE 20Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP 22Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ZONGULDAK 21Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) yer yer Ã§ok bulutlu, Rize ve Artvin dÄ±ÅŸÄ±nda DoÄŸu Karadeniz'in yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA 21Â°C, 40Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ARTVÄ°N 17Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

SAMSUN 22Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

TRABZON 22Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey ve doÄŸusu yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeydoÄŸu kesimleri yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM 9Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS 9Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA 21Â°C, 37Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN 13Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR 19Â°C, 40Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP 21Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°Ä°RT 23Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA 25Â°C, 40Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Ä°stanbul

BAKMADAN GEÃ‡ME!

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR! Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ±! YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak? Ankara ValiliÄŸi'nden son dakika sel uyarÄ±sÄ±!

#Meteoroloji
EVDE BAKIM MAAÅžI NE KADAR OLDU 2024 (Oranlar netleÅŸti) || Temmuz ayÄ± evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde kaÃ§ arttÄ±, kaÃ§ TLye Ã§Ä±ktÄ± Ä°ÅŸte yeni hesaplama tablosu

EVDE BAKIM MAAÅžI NE KADAR OLDU 2024 (Oranlar netleÅŸti) || Temmuz ayÄ± evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± yüzde kaç arttÄ±, kaç TL'ye çÄ±ktÄ±? Ä°ÅŸte yeni hesaplama tablosu!

#Evde BakÄ±m MaaÅŸÄ± Temmuz ZammÄ± 2024
9. YARGI PAKETÄ° SON DAKÄ°KA AÃ‡IKLAMASI GELDÄ° (3 TEMMUZ 2024) | Bakan TunÃ§ duyurdu: Teklif Mecliste 9â€™uncu YargÄ± Paketi infaz dÃ¼zenlemesi var mÄ± ve ceza indirimi var mÄ± 9. YargÄ± Paketi maddeleri neler

9. YARGI PAKETÄ° SON DAKÄ°KA AÇIKLAMASI GELDÄ° (3 TEMMUZ 2024) | Bakan Tunç duyurdu: Teklif Meclis'te! 9â€™uncu YargÄ± Paketi infaz düzenlemesi var mÄ± ve ceza indirimi var mÄ±? 9. YargÄ± Paketi maddeleri neler?

#9. YargÄ± Paketi
YKS SINAV SONUÃ‡LARI TARÄ°HÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã–SYMden net aÃ§Ä±klama Bu yÄ±l YKS sonuÃ§larÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ±, ayÄ±n kaÃ§Ä±nda belli olacak 2024 YKS Ã¼niversite sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak

YKS SINAV SONUÇLARI TARÄ°HÄ° Ä°ÇÄ°N ÖSYM'den net açÄ±klama! Bu yÄ±l YKS sonuçlarÄ± erken açÄ±klanÄ±r mÄ±, ayÄ±n kaçÄ±nda belli olacak? 2024 YKS üniversite sÄ±nav sonuçlarÄ± ne zaman açÄ±klanacak?

#YKS SonuçlarÄ± 2024
ZAMLI EMEKLÄ° MAAÅžI Ã–DEME TAKVÄ°MÄ° 2024 || Emekli zam farkÄ± bu ay yatacak mÄ± SSK, BAÄžKUR zamlÄ± maaÅŸlar ne zaman yatacak 2024 Yeni 4A,4BÂ emekli maaÅŸÄ± ayÄ±n kaÃ§Ä±nda Ã¶denecek Temmuz zammÄ± bu ay yatar mÄ±

ZAMLI EMEKLÄ° MAAÅžI ÖDEME TAKVÄ°MÄ° 2024 || Emekli zam farkÄ± bu ay yatacak mÄ±? SSK, BAÄžKUR zamlÄ± maaÅŸlar ne zaman yatacak 2024? Yeni 4A,4B emekli maaÅŸÄ± ayÄ±n kaçÄ±nda ödenecek? Temmuz zammÄ± bu ay yatar mÄ±?

#ZamlÄ± Emekli MaaÅŸÄ± Temmuz'da Yatacak MÄ±

EN SON HABERLER

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak Ankara ValiliÄŸinden son dakika sel uyarÄ±sÄ±

KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR! Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ±! YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak? Ankara ValiliÄŸi'nden son dakika sel uyarÄ±sÄ±!

#Meteoroloji
EVDE BAKIM MAAÅžI NE KADAR OLDU 2024 (Oranlar netleÅŸti) || Temmuz ayÄ± evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde kaÃ§ arttÄ±, kaÃ§ TLye Ã§Ä±ktÄ± Ä°ÅŸte yeni hesaplama tablosu

EVDE BAKIM MAAÅžI NE KADAR OLDU 2024 (Oranlar netleÅŸti) || Temmuz ayÄ± evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± yüzde kaç arttÄ±, kaç TL'ye çÄ±ktÄ±? Ä°ÅŸte yeni hesaplama tablosu!

#Evde BakÄ±m MaaÅŸÄ± Temmuz ZammÄ± 2024
9. YARGI PAKETÄ° SON DAKÄ°KA AÃ‡IKLAMASI GELDÄ° (3 TEMMUZ 2024) | Bakan TunÃ§ duyurdu: Teklif Mecliste 9â€™uncu YargÄ± Paketi infaz dÃ¼zenlemesi var mÄ± ve ceza indirimi var mÄ± 9. YargÄ± Paketi maddeleri neler

9. YARGI PAKETÄ° SON DAKÄ°KA AÇIKLAMASI GELDÄ° (3 TEMMUZ 2024) | Bakan Tunç duyurdu: Teklif Meclis'te! 9â€™uncu YargÄ± Paketi infaz düzenlemesi var mÄ± ve ceza indirimi var mÄ±? 9. YargÄ± Paketi maddeleri neler?

#9. YargÄ± Paketi
YKS SINAV SONUÃ‡LARI TARÄ°HÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã–SYMden net aÃ§Ä±klama Bu yÄ±l YKS sonuÃ§larÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ±, ayÄ±n kaÃ§Ä±nda belli olacak 2024 YKS Ã¼niversite sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak

YKS SINAV SONUÇLARI TARÄ°HÄ° Ä°ÇÄ°N ÖSYM'den net açÄ±klama! Bu yÄ±l YKS sonuçlarÄ± erken açÄ±klanÄ±r mÄ±, ayÄ±n kaçÄ±nda belli olacak? 2024 YKS üniversite sÄ±nav sonuçlarÄ± ne zaman açÄ±klanacak?

#YKS SonuçlarÄ± 2024
ZAMLI EMEKLÄ° MAAÅžI Ã–DEME TAKVÄ°MÄ° 2024 || Emekli zam farkÄ± bu ay yatacak mÄ± SSK, BAÄžKUR zamlÄ± maaÅŸlar ne zaman yatacak 2024 Yeni 4A,4BÂ emekli maaÅŸÄ± ayÄ±n kaÃ§Ä±nda Ã¶denecek Temmuz zammÄ± bu ay yatar mÄ±

ZAMLI EMEKLÄ° MAAÅžI ÖDEME TAKVÄ°MÄ° 2024 || Emekli zam farkÄ± bu ay yatacak mÄ±? SSK, BAÄžKUR zamlÄ± maaÅŸlar ne zaman yatacak 2024? Yeni 4A,4B emekli maaÅŸÄ± ayÄ±n kaçÄ±nda ödenecek? Temmuz zammÄ± bu ay yatar mÄ±?

#ZamlÄ± Emekli MaaÅŸÄ± Temmuz'da Yatacak MÄ±