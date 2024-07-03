KUVVETLÄ° SAÄžANAK GELÄ°YOR! Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ±! YarÄ±n (4 Temmuz) hava nasÄ±l olacak? Ankara ValiliÄŸi'nden son dakika sel uyarÄ±sÄ±!

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, Ã¼lkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Ä°Ã§ Ege'nin gÃ¼ney kesimleri, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeybatÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimleri, (Rize ve Artvin hariÃ§) DoÄŸu Karadeniz ve DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzeydoÄŸusunun yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney, Ege'nin kuzey ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANKARA VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN SON DAKÄ°KA UYARI

Ankara ValiliÄŸi'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Analiz ve Tahmin Merkezinden alÄ±nan son verilere gÃ¶re; YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeler ve meteoroloji radarÄ± verilerine gÃ¶re; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nÄ±n kuzey ve batÄ± Ã§evrelerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi.

Haberin DevamÄ±

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n gÃ¼ney kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EDÄ°RNE 19Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL 22Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° 20Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° 24Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

EGE

Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ±, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, gÃ¼ney kÄ±yÄ±larÄ± ile MuÄŸla Ã§evreleri dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yerlerin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHÄ°SAR 16Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° 21Â°C, 35Â°C

Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°ZMÄ°R 23Â°C, 30Â°C

Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra merkez dahil olmak Ã¼zere yer yer Ã§ok bulutlu, iÃ§ kesimleri yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA 16Â°C, 30Â°C

Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, BatÄ± Akdeniz ile bu akÅŸam saatlerinde Adana'nÄ±n kuzey Ã§evrelerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgenin doÄŸusunun iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 25Â°C, 35Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde Adana'nÄ±n kuzey Ã§evreleri yer yer Ã§ok bulutlu yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

ANTALYA 26Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY 24Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA 18Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde ve yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeybatÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimlerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bu akÅŸam kuzey kesimlerinde kuzey ve batÄ±lÄ± yÃ¶nlerden, yarÄ±n (PerÅŸembe) gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

ANKARA 20Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam saatlerinde yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 19Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yer yer Ã§ok bulutlu, yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA 17Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°VAS 16Â°C, 35Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, DÃ¼zce ile bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

BOLU 15Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak Ã¼zere, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE 20Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP 22Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ZONGULDAK 21Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) yer yer Ã§ok bulutlu, Rize ve Artvin dÄ±ÅŸÄ±nda DoÄŸu Karadeniz'in yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA 21Â°C, 40Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ARTVÄ°N 17Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

SAMSUN 22Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

TRABZON 22Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey ve doÄŸusu yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeydoÄŸu kesimleri yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM 9Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS 9Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, bu akÅŸam ve yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA 21Â°C, 37Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN 13Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR 19Â°C, 40Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP 21Â°C, 37Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°Ä°RT 23Â°C, 37Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA 25Â°C, 40Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k