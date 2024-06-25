Kuvvetli sağanak geliyor | Hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (26 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Erzurum'un kuzeyi, Van’ın doğusu, Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğusu, Antalya'nın batı iç kesimleri, Isparta ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı, kuzey kesimler ile zamanla iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 40°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri le Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 19°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un kuzeyi, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 40°C
Az bulutlu ve açık