Kuvvetli sağanak geliyor | Hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (26 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Erzurum'un kuzeyi, Van’ın doğusu, Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğusu, Antalya'nın batı iç kesimleri, Isparta ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı, kuzey kesimler ile zamanla iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 40°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri le Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 19°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un kuzeyi, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 40°C

Az bulutlu ve açık