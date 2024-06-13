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KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Kütahya bayram namazı saat kaçta 2024? Diyanet Kütahya Kurban Bayramı namaz saati

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KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Kütahya bayram namazı saat kaçta 2024 Diyanet Kütahya Kurban Bayramı namaz saati
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 16:34

Kütahya bayram namazı saati 2024 Kurban Bayramı sabahı Kütahya il genelindeki cami ve mescitlerde bayram namazlarını eda etmek isteyen inanalar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere bayram namazı, güneş doğum saatinden 50 dakika sonra kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm iller için olduğu gibi Kütahya için de bayram namazı saati hesaplaması yapılıp kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2024 Kurban Bayramı Kütahya bayram namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı verileri doğrultusunda hazırlanan Kütahya 2024 Kurban Bayram Namazı saatleri ve merak ettiğiniz tüm illerin bayram namazı vaktini Hürriyet.com.tr sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte Kütahya bayram namazı saati 2024...

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Bayram namazı saati Kütahya il genelindeki cami ve mescitlerde bayram sabahı bayram namazlarını eda edecek inanlar tarafından merak ediliyor. Bayram namazı saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Kütahya bayram namazı saati kaç? Tüm iller için 2024 Kurban Bayramı namaz saatlerini ve özellikle Kütahya bayram namazı vakini Hürriyet namaz saatleri sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 2024 Kütahya bayram namazı saati...

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?

Kurban Bayramı 2024 Kütahya bayram namazı saati Diyanet takvimine göre 06:07'de kılınacak. Diğer illerin bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

 

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KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Kütahya bayram namazı saat kaçta 2024 Diyanet Kütahya Kurban Bayramı namaz saati

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Kütahya bayram namazı saat kaçta 2024? Diyanet Kütahya Kurban Bayramı namaz saati

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