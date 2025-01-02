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Kürşad Zorlu kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu nereli, kaç yaşında?

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Kürşad Zorlu kimdir İYİ Partiden istifa eden Kürşad Zorlu nereli, kaç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 12:55

"Kürşad Zorlu kimdir?" sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi olan Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından gündeme gelmiştir. Zorlu, partideki görevleri sırasında dikkat çeken açıklamalar yapmış ve partinin ilkesel duruşunu savunmuştur. Peki, Kürşad Zorlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Kürşad Zorlu, Türk akademisyeni, siyasetçisi ve yazar olarak tanınan bir isimdir. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Zorlu, kamu yönetimi ve strateji konularında uzmanlaşmış, İYİ Parti'nin önemli isimlerinden birisi olmuştur. Zorlu, 2025'te İYİ Parti'den istifa ederek siyasi kariyerinde yeni bir döneme girmiştir. Peki, Kürşad Zorlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Kürşad Zorlu, 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini Yozgat’ta aldıktan sonra, kamu yönetimi alanında eğitimini sürdürmüştür. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Zorlu, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Akademik kariyerinde, yönetim bilimi, strateji ve liderlik konularına odaklanmış ve yapay zeka yöntemlerinin yönetim bilimlerine entegrasyonu üzerine çalışmalar yapmıştır​.

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Zorlu, akademik çalışmalarının yanı sıra Türk dünyası ve Avrasya bölgesi üzerine de birçok akademik makale, belgesel ve televizyon programı hazırlamıştır​.

KÜRŞAD ZORLU KARİYERİ

Kürşad Zorlu, akademik kariyerine öncelik vermiş ancak zamanla siyasete de adım atmıştır. İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden biri olarak, partiye önemli katkılarda bulunmuş ve 2023 yılında 28. dönem Ankara Milletvekili seçilmiştir​.

Partinin Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı olarak görev yapmıştır. Zorlu, bu süreçte parti içindeki önemli tartışmalara ve istifalara dair sert açıklamalarda bulunmuş, İYİ Parti’nin ilkesel duruşunu savunmuştur​. Ayrıca, İngilizce ve Kazakça bilmektedir ve uluslararası seçim gözlemcisi olarak görev almıştır​

 

 

 

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