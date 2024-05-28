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Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin dini hükmü nedir? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi

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#Kurban Bayramı#Kurban#Dini Hükmü
Kurban kesmek farz mı Kurban kesmenin dini hükmü nedir Diyanetten merak edilen soruya yanıt geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 17:38

Kurban kesmek farz mı? 2024 Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetiyle ilgili birçok soruyla birlikte bu sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından kurban ibadetinin dini hükmüyle merak edilen sorulara yanıt geldi. Peki, Kurban kesmek farz mı? Kimler Kurban kesmekle yükümlü? İşte kurban ibadetinin dini hükmüyle ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetiyle ilgili detaylar merak edilip araştırılmaya başladı. Araştırılanların başında ise "Kurban kesmek farz mı?" ve "Kimler kurban kesmekle yükümlü?" sorularının cevabı yer alıyor. Merak edilen sorularla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu'ndan açıklama geldi. Peki, Kurban kesmek farz mı, dini hükmü nedir? İşte Diyanet tarafından kurban ibadetinin dini hükmüyle ilgili yapılan açıklama...

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

 

 

 

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#Kurban Bayramı#Kurban#Dini Hükmü

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