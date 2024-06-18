Kurban hangi güne kadar kesilir? Kurban Bayramında kurban ne zamana kadar kesiliyor?

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Kurban Bayramı sebebiyle bugün binlerce Müslüman Kurban ibadetini yerine getirdi. Kurban kesimini ikinci ve üçüncü güne bırakanlar ise kurban kesim vaktinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Diyanet’e göre Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kılınmayan yerlerde ise fecir olarak da bilinen sabah namazı vakti girdikten sonra başlamaktadır. . Hanefîlere ve Şâfiîlere göre Kurban kesiminin sona erdiği vakit değişmektedir. Peki Kurban hangi gün kesilir? Kurban Bayramı 2 ve 3. gün Kurban kesilir mi? İşte, detaylar…

KURBAN HANGİ GÜN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).