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Kurban hangi güne kadar kesilir? Kurban Bayramında kurban ne zamana kadar kesiliyor?

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#Kurban Hangi Gün Kesilir#Kurban Kesim Vakti#Diyanet
Kurban hangi güne kadar kesilir Kurban Bayramında kurban ne zamana kadar kesiliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 10:42

Müslümanlar mübarek Kurban Bayramının gelmesiyle beraber ikinci ve üçüncü gün Kurban kesilip kesilmediğini merak ediyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Bu sebeple Kurban edilecek hayvanın kesim vakti önemlidir. Peki Kurban hangi gün kesilir? İşte, Diyanet’e göre Kurban kesim vakitleri…

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Kurban Bayramı sebebiyle bugün binlerce Müslüman Kurban ibadetini yerine getirdi. Kurban kesimini ikinci ve üçüncü güne bırakanlar ise kurban kesim vaktinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Diyanet’e göre Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kılınmayan yerlerde ise fecir olarak da bilinen sabah namazı vakti girdikten sonra başlamaktadır. . Hanefîlere ve Şâfiîlere göre Kurban kesiminin sona erdiği vakit değişmektedir. Peki Kurban hangi gün kesilir? Kurban Bayramı 2 ve 3. gün Kurban kesilir mi? İşte, detaylar…

KURBAN HANGİ GÜN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

 

 

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