Kurban eti kediye köpeğe sokak hayvanına verilir mi? Diyanet'ten yanıt geldi! İşte merak edilen sorunun cevabı

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Kurban eti kediye köpeğe sokak hayvanına verilir mi? Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte birçok sorunun yansıra bu sorunun da cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edilen soruyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

KURBAN ETİ KEDİYE KÖPEĞE SOKAK HAYVANINA VERİLİR Mİ?

Kurban etini sokak hayvanları kedi ya da köpeğe verilmesinde dinen bir engel yoktur.

Ancak İslam alimleri Kurban etinin dağıtılmasıyla ilgili ise şu tavsiyede bulunuyor:

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.



Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413).