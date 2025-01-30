Kuran-ı Kerim'i yakmış ve tepki toplamıştı.. Salwan Momika kimdir, öldü mü?

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İsveç polisi, önceki gün gelen silahlı saldırı ihbarının ardından, Hovsjö mahallesindeki bir yerleşim bölgesini kontrol etti. Polisin kontrollerinin ardından bir şahsın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Kimliği belirlenen şahsın, Kuran-ı Kerim'i yakmasıyla büyük bir tepki toplayan Salwan Momika olduğu öğrenildi.

VURULMADAN DAKİKALAR ÖNCE TİKTOK YAYINI YAPIYORDU



Stockholm Bölge Polisi basın sözcüsü Daniel Wikdahl SVT News'e yaptığı açıklamada, bir apartman dairesinde 40 yaşlarında bir adamın vurulmuş halde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.



SVT'ye göre vurularak öldürülen kişinin 38 yaşındaki Salwan Momika olduğu ifade edildi. Danimarka polisi de cinayetle ilgili soruşturmaya başladı.



Momika'nın olay sırasında Tiktok'ta canlı yayın yaptığı ve vurulma anının bazı bölümlerinin kameraya yakalanmış olabileceği yönünde bilgiler öne sürüldü.



Olayın ardından beş kişi tutuklandı. Olayla ilgili yetkili mercilerin soruşturması sürüyor.



