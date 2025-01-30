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Kuran-ı Kerim'i yakmış ve tepki toplamıştı.. Salwan Momika kimdir, öldü mü?

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#Salwan Momika#Kuran-I Kerim#İrkçılığa Teşvik
Kuran-ı Kerimi yakmış ve tepki toplamıştı.. Salwan Momika kimdir, öldü mü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 14:00

Kuran-ı Kerim'i yakmasıyla büyük bir tepki toplayan Salwan Momika 30 Ocak akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Momika'nın Perşembe günü ırkçı nefrete teşvik davasında mahkum edilmesi bekleniyordu. Stockholm Bölge Mahkemesi ise “sanıklardan birinin öldüğünün teyit edilmesinin ardından” kararı ertelemişti.

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İsveç polisi, önceki gün gelen silahlı saldırı ihbarının ardından, Hovsjö mahallesindeki bir yerleşim bölgesini kontrol etti. Polisin kontrollerinin ardından bir şahsın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Kimliği belirlenen şahsın, Kuran-ı Kerim'i yakmasıyla büyük bir tepki toplayan Salwan Momika olduğu öğrenildi. 

VURULMADAN DAKİKALAR ÖNCE TİKTOK YAYINI YAPIYORDU

Stockholm Bölge Polisi basın sözcüsü Daniel Wikdahl SVT News'e yaptığı açıklamada, bir apartman dairesinde 40 yaşlarında bir adamın vurulmuş halde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

SVT'ye göre vurularak öldürülen kişinin 38 yaşındaki Salwan Momika olduğu ifade edildi. Danimarka polisi de cinayetle ilgili soruşturmaya başladı.

Momika'nın olay sırasında Tiktok'ta canlı yayın yaptığı ve vurulma anının bazı bölümlerinin kameraya yakalanmış olabileceği yönünde bilgiler öne sürüldü.

Olayın ardından beş kişi tutuklandı. Olayla ilgili yetkili mercilerin soruşturması sürüyor.

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#Salwan Momika#Kuran-I Kerim#İrkçılığa Teşvik

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