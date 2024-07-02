Kufi nedir, ne demek? Kufi anlamı nedir?

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Kûfi, İslam sanatında önemli bir yere sahip olan ve adını Irak'taki Kûfe şehrinden alan bir Arapça yazı stilidir. Bu yazı türü, İslam'ın ilk dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Kûfi yazı stili, keskin hatları ve geometrik şekilleriyle bilinir. Genellikle Kur'an-ı Kerim'in ilk yazmalarında, cami kitabelerinde ve çeşitli sanat eserlerinde kullanılmıştır.

Kûfi yazı, gelişmiş bir süsleme sanatı olarak kabul edilir ve farklı türleri bulunur. Bu türler arasında çiçekli (müzehhep) Kûfi, örgülü (müştarik) Kûfi ve dikdörtgen (murabba) Kûfi gibi çeşitler yer alır. Kûfi hattı, İslam kaligrafisinde ve hat sanatında estetik ve fonksiyonel açıdan önemli bir yer tutar.