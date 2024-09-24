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Kübra Aykut kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti iddiası!

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#Kübra Aykut Kimdir#Fenomen Kübra Aykut Kaç Yaşındaydı#Sultanbeyli
Kübra Aykut kimdir, kaç yaşında, neden öldü Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 02:47

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. “Beni hak eden yok” diyerek kendi kendine düğün yaptığı video ile tanınan Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un intihar ettiği öne sürüldü. Kübra Aykut'un ölmeden 6 saat önce sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Son dakika haberin ardından Kübra Aykut neden öldü? sorusu da gündeme geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, ayrıntılar.

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Kübra Aykut'un hayatı ve neden öldüğü, gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Aykut'un ölmeden önce mektup bıraktığı öğrenildi. Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İşte, ayrıntılar.

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

İHA'da yer alan habere göre olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ayrıca Kübra Sal adlı instagram hesabını kullanan Kübra Aykut'un vefat etmeden 5-6 saat önce yayınladığı videolarda temizlik yaptığı görüldü.

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, “Kubrasal” ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.

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