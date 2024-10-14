Kredi kartından para çekilir mi? Kredi kartı nakit avans nedir, faizli mi?

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Kredi kartından para çekilir mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Hesap kartında para bulunmaması durumunda ihtiyaç halinde kullanılabilen kredi kartı para çekme işlemi, belirli oranda günlük faiz eklenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu işleme nakit avans ismi de verilmektedir.