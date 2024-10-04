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KPSSP94 nedir ve KPSSP94 puan türü ile ne yapılır? ÖSYM detayları

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KPSSP94 nedir ve KPSSP94 puan türü ile ne yapılır ÖSYM detayları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 13:32

KPSSP94 puan türü, ÖSYM’nin sonuç duyurusu ardından gündemde yer almaya başladı. Aday işlemleri sayfası üzerinden aldıkları puanı inceleyen memur adayları, P94 puan türü ve B grubunun anlamını merak ediyor. Peki, KPSSP94 nedir ve ne demek? İşte, B grubu kadro hakkında ÖSYM bilgileri

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KPSSP94 puan türü ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzlar aracılığıyla nitelendirildi. Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılıyor.

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

B GRUBU KADRO NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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