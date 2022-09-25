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KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! İşte ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı

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#KPSS#Ösym#Sınav
KPSS soruları ve cevapları yayınlandı İşte ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 18:18

2022 KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, KPSS soru ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte, 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları sorgulama ekranı.

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KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi oturumları bu hafta sonu gerçekleştirildi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Eylül'de uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. KPSS Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2022 KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)

Kamu Yönetimi soru ve cevapları için tıklayınız 

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Uluslararası İlişkiler soru ve cevapları için tıklayınız

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri soru ve cevapları için tıklayınız

Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)

Hukuk soru ve cevapları için tıklayınız

İktisat soru ve cevapları için tıklayınız 

Maliye soru ve cevapları için tıklayınız 

Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)

İşletme soru ve cevapları için tıklayınız

Muhasebe soru ve cevapları için tıklayınız 

İstatistik soru ve cevapları için tıklayınız

KPSS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

2022 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 21 Ekim’de açıklanacak.

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#KPSS#Ösym#Sınav

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