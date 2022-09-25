KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! İşte ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı

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KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi oturumları bu hafta sonu gerçekleştirildi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Eylül'de uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. KPSS Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
2022 KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)
Kamu Yönetimi soru ve cevapları için tıklayınız
Uluslararası İlişkiler soru ve cevapları için tıklayınız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri soru ve cevapları için tıklayınız
Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)
Hukuk soru ve cevapları için tıklayınız
İktisat soru ve cevapları için tıklayınız
Maliye soru ve cevapları için tıklayınız
Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)
İşletme soru ve cevapları için tıklayınız
Muhasebe soru ve cevapları için tıklayınız
İstatistik soru ve cevapları için tıklayınız
KPSS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
2022 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 21 Ekim’de açıklanacak.