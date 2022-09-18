2022 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ÖSYM, KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarını yayınladı

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ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarlarını açıkladığını duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen ancak daha sonra sınavda sorulan bazı soruların bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan sorularla benzerlik göstermesi üzerine iptal edilen oturumu, yeniden düzenlendi. Tekrar sınava girmek için başvuran bir milyondan fazla aday, bugün yeni sorularla ter döktü Öte yandan KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı da adaylarca sorgulanıyor. İşte, KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı...



KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM KPSS soru ve cevaplarını yayımladı. 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları erişime açıldı.

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Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Eylül 2022 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 28 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacak.

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