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KPSS sınav giriş yerleri belli oldu! Ertelenen KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

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#KPSS#ÖSYM#Sınav Giriş Yerleri
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu Ertelenen KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 14:23

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, KPSS sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı...

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Ertelenen KPSS oturumları için sınav giriş yerleri atama işlemleri geride kaldı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM UYARDI

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

 

 

 

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#KPSS#ÖSYM#Sınav Giriş Yerleri

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