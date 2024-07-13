KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte KPSS 2024 puanı geçerlilik süresi...

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KPSS puanı geçerlilik süresi sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Binlerce adayın katılım gösterdiği KPSS 2024 sınavını Alan Bilgisi testi ise 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. Peki KPSS sonuçlar kaç yıl geçerli? İşte konu hakkında bilgiler...

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.