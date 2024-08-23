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KPSS P10 puan türü nedir, ne demek? KPSS P10 öğretmenlik için gerekli olan puan mı?

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KPSS P10 puan türü nedir, ne demek KPSS P10 öğretmenlik için gerekli olan puan mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 12:34

KPSS’de birden fazla puan türü bulunduğu için, girmek istediği kurumlara hangi puan türü ile girecekleri adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS P10 ve P121 puan türü de merak edilenlerden biri oldu. Peki, KPSS P10 puan türü ne demek? KPSS P10 puanıyla nerelere girilir? İşte, KPSS P10 puan türü ile alan kurumlar...

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KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puan türleri de gündeme gelen konulardan oldu. Puan türleri arasında yer alan KPSS P10 ne demek, hangi bölümlere girilir araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, KPSS P10 puan türü nedir, ne demek? İşte, KPSS P10 puan türü ile alım yapan kurumlar...

KPSS P10 ve P121 nedir?

KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır.

KPSS P10 puan türü ne işe yarar?

KPSS P10 puanı öğretmen olarak atanmak isteyen adayları ilgilendirmektedir. KPSS P10 puanının hesaplanması için Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavına girmeniz yeterlidir.

KPSS P10 puan türü nasıl değerlendirilir?

KPSS P10, Genel Yetenek Testinin %30, Genel Kültür Testinin %30 ve Eğitim Bilimleri Testinin %40 ağırlığı kullanılarak ağırlıklı standart puan olarak hesaplanmaktadır.

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Soruların zorluk derecesine veya adayların sınavdaki başarılarına göre testin ortalaması ve standart sapması sınavdan sınava değişkenlik göstermektedir. Bunun sonucu olarak aynı netler farklı puanlar oluşturabilmekte, bir önceki sınava göre ortalamanın yükselmesi aynı netlerle puanın düşmesine neden olabilmektedir.

KPSS P10 kaç yıl geçerli?

KPSS P10 puan türü, 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

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