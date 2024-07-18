KPSS ödemesi nasıl yapılır? KPSS ödeme ekranı

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KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ödemesi aşağıdaki adımlarla yapılabilir:
ÖSYM'nin Resmi Web Sitesine Giriş:
Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Giriş:
Başvuru Yapmak:
Ödeme Yapmak:
Başvurunuzu tamamladıktan sonra ödeme aşamasına geçeceksiniz. Ödeme işlemi iki şekilde yapılabilir:
a. Online Ödeme:
b. Banka Şubeleri veya ATM’ler:
Ödeme Makbuzunu Saklamak:
Ödeme Kontrolü:
ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruları ve kılavuzları dikkatle takip etmek önemlidir. Her yıl güncellenen başvuru ve ödeme adımları hakkında detaylı bilgiye ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.