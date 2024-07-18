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KPSS ödemesi nasıl yapılır? KPSS ödeme ekranı

Güncelleme Tarihi:

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KPSS ödemesi nasıl yapılır KPSS ödeme ekranı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 11:31

KPSS ödeme ekranı, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. KPSS başvurusu için ödeme işlemlerinin de sağlıklı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bunun için iki farklı yöntem bulunurken, ilki online olarak gerçekleşmektedir. Peki, KPSS ödemesi nasıl yapılır? İşte, KPSS ödeme ekranı

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KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ödemesi aşağıdaki adımlarla yapılabilir:

  1. ÖSYM'nin Resmi Web Sitesine Giriş:

  2. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Giriş:

    • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız, e-Devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz.

  3. Başvuru Yapmak:

    • Sisteme giriş yaptıktan sonra, "Başvurular" sekmesinden KPSS başvurunuzu bulun ve başvurunuzu tamamlayın. Başvuru sırasında sınav merkezi tercihinizi ve diğer bilgilerinizi girin.

  4. Ödeme Yapmak:

    • Başvurunuzu tamamladıktan sonra ödeme aşamasına geçeceksiniz. Ödeme işlemi iki şekilde yapılabilir:

      a. Online Ödeme:

      • ÖSYM AİS üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme adımlarını takip ederek kredi kartı bilgilerinizi girin ve işlemi tamamlayın.

      b. Banka Şubeleri veya ATM’ler:

      • ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubelerinden veya ATM'lerinden ödeme yapabilirsiniz. Bankalar genellikle Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank gibi kamu bankalarıdır. Banka şubesine giderek veya ATM üzerinden T.C. Kimlik Numaranızı girerek ödeme yapabilirsiniz.

  5. Ödeme Makbuzunu Saklamak:

    • Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ödeme makbuzunu saklamayı unutmayın. Herhangi bir problem durumunda bu makbuz ile ödeme yaptığınızı kanıtlayabilirsiniz.

  6. Ödeme Kontrolü:

    • Ödeme yaptıktan sonra, tekrar ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ödemenizin başarıyla yapıldığını kontrol edin. Başvuru durumunuzda "Ödeme Tamamlandı" ibaresinin yer aldığından emin olun.

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruları ve kılavuzları dikkatle takip etmek önemlidir. Her yıl güncellenen başvuru ve ödeme adımları hakkında detaylı bilgiye ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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