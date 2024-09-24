KPSS DHBT sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

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KPSS DHBT sonuçları, 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan atamalarda kritik bir rol oynayacak. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.