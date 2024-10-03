KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DHBT sonuç duyurusunu paylaştı

Haberin Devamı

KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı. Din Hizmetleri Bilgisinin ölçümü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda, adaylar pek çok konuda sorulara cevap verdi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.