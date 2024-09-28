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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DHBT sonuç duyurusunu paylaştı

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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM DHBT sonuç duyurusunu paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 16:21

KPSS DHBT sonuçları, 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan atamalarda kritik bir rol oynayacak. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı. Din Hizmetleri Bilgisinin ölçümü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda, adaylar pek çok konuda sorulara cevap verdi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. 

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM DHBT sonuç duyurusunu paylaştı

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