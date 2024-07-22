KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih bilgisi

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KPSS-2024/1 tercih sonuçları merak konusu oldu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar belirtilen süre içerisinde tercih başvurularını tamamlayacak. Peki KPSS-2024/1 tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının en geç Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor.