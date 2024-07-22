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KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih bilgisi

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#Kpss#Kpss Tercih Sonuçları#Kpss Sonuçları
KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarih bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 12:30

ÖSYM 2024/1 KPSS tercih sonuçları, tercih süreci sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi. Peki KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

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KPSS-2024/1 tercih sonuçları merak konusu oldu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar belirtilen süre içerisinde tercih başvurularını tamamlayacak. Peki KPSS-2024/1 tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının en geç Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor.

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#Kpss#Kpss Tercih Sonuçları#Kpss Sonuçları

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