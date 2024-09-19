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Konya Valisi kim oldu? Yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgeçmişi ve biyografisi!

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#Konya Valisi#İbrahim Akın#İbrahim Akın Kimdir
Konya Valisi kim oldu Yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli Özgeçmişi ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:28

Yeni Konya Valisi kim oldu sorusu Resmi Gazete kararı sonrası merak edildi. Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi. İbrahim Akın yeni Konya Valisi olarak atandı. Peki, Yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri ve özgeçmişi hakkında bilgiler!

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İbrahim Akın kimdir sorusu gerçekleşen vali atamalarının ardından merak edildi. Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Konya Valisi İbrahim Akın oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı. 

YENİ KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İbrahim Akın 1970 yılında Çorum ili, Osmancık ilçesi, İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 

9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren 8 ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Kaymakam adaylığı esnasında Beyağaç (Denizli) ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Kızılören (Afyonkarahisar) ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Kulp, (Diyarbakır) Akçakale (Şanlıurfa) ve İnönü (Eskişehir) ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği, 1 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı. 

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2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlıkta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren 1 yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında ABD’de bulundu. 16.04.2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 

14 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırşehir Valiliği görevine atandı. Kırşehir Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 

Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısı ile Konya Valisi oldu. 




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