Kokart eylemi nedir, neden yapılır?

"Kokart eylemi" Türkiye'de genellikle polis memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları gibi kamu görevlilerinin başvurdukları bir protesto biçimidir. Bu eylemde, ilgili görevliler görevlerini yaparken belirli bir kokart, rozet veya simge takarak sorunlarını ve taleplerini duyurmaya çalışırlar. Kokart eylemi, kamuoyunun dikkatini çekmek ve yetkililere mesaj vermek amacıyla gerçekleştirilir.

Kokart eyleminin başlıca özellikleri şunlardır:

Barışçıl Protesto: Kokart eylemi, genellikle barışçıl ve yasal bir protesto yöntemidir. Görevli personel, günlük işlerini yaparken belirli bir sembolü takarak taleplerini dile getirir.

Sembol Kullanımı: Eylemde kullanılan kokart veya rozetler, genellikle belirli bir renk veya üzerinde bir mesaj bulunan semboller içerir. Bu semboller, eyleme katılanların taleplerini veya protesto ettikleri konuyu ifade eder.

Dikkat Çekme: Kokart eylemi, hem kamuoyunun hem de yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçlar. Görevlerini yaparken bu sembolleri taşıyan personel, karşılaştıkları sorunları veya taleplerini görünür hale getirir.