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Kök 720 dışarı nasıl çıkar? Hesaplama yöntemi

Güncelleme Tarihi:

#Kök#Karekök 720#Kök 720 Hesabı
Kök 720 dışarı nasıl çıkar Hesaplama yöntemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 15:07

Kök 720 hesabı, YKS sınavında dikkat çeken sorulardan birisiydi. Kök 720'yi dışarı çıkarmak için, 720 sayısını asal çarpanlarına ayırmanız ve ardından karekök içindeki çarpanları gruplandırmanız gerekir. İşte, hesaplama yöntemi;

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720'yi asal çarpanlarına ayıralım:

  • 720, 72 ve 10'un çarpımıdır: 720 = 72 * 10
  • 72, 8 ve 9'un çarpımıdır: 72 = 8 * 9
  • 10, 2 ve 5'in çarpımıdır: 10 = 2 * 5
  • 8, 2'nin küpüdür: 8 = 2^3
  • 9, 3'ün karesidir: 9 = 3^2

Şimdi hepsini asal çarpanlarına ayıralım:

  • 720 = 2^3 * 3^2 * 2^2 * 5
  • 720 = 2^5 * 3^2 * 5

Karekök alırken, çift kuvvetli asal çarpanları karekök dışına çıkartabiliriz:

  • √720 = √(2^5 * 3^2 * 5)
  • √720 = √(2^4 * 2 * 3^2 * 5)
  • √720 = √((2^2)^2 * 2 * 3^2 * 5)
  • √720 = √(4^2 * 2 * 9 * 5)
  • √720 = 4 * 3 * √(2 * 5)
  • √720 = 12√10

Sonuç olarak, kök 720 dışarı şu şekilde çıkar: 

Kök 720 dışarı nasıl çıkar Hesaplama yöntemi

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#Kök#Karekök 720#Kök 720 Hesabı

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Kök 720 dışarı nasıl çıkar Hesaplama yöntemi

Kök 720 dışarı nasıl çıkar? Hesaplama yöntemi

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