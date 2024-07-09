Klima neden su akıtır? Klimanızdan su akıyorsa çözümü aslında çok basit!

Klimaların su akıtmasının birkaç olası nedeni olabilir. İşte bu nedenlerden bazıları:

Yoğuşma: Klima, iç ortamdan sıcak havayı çekerken havadaki nemi yoğuşturur. Bu yoğuşan su, klimanın içindeki bir tahliye borusu aracılığıyla dışarı atılır. Eğer bu tahliye borusu tıkanır veya düzgün çalışmazsa, su birikir ve klima su akıtmaya başlar.

Tahliye Borusunun Tıkanması: Klima ünitesinin tahliye borusu tıkandığında su düzgün bir şekilde dışarı atılamaz ve klima ünitesinden su sızmaya başlar.

Drenaj Tavasının Dolması veya Hasar Görmesi: Klima ünitesinin içinde yoğuşma suyunun toplandığı bir drenaj tavası bulunur. Bu tava dolduğunda veya hasar gördüğünde su sızabilir.

Filtrelerin Kirli Olması: Klima filtrelerinin kirli veya tıkalı olması, hava akışını azaltarak iç ünite içinde yoğuşma sorunlarına neden olabilir. Bu durumda suyun doğru şekilde tahliye edilmesi engellenir.

Klima Montaj Hataları: Klima düzgün bir şekilde monte edilmediyse, drenaj borusu eğimsiz veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. Bu da suyun tahliye edilmesini zorlaştırır ve su sızıntısına neden olabilir.

Soğutucu Akışkan Eksikliği: Klimanın soğutucu akışkan seviyesinin düşük olması, iç ünitenin donmasına ve ardından eriyen buzun su olarak sızmasına yol açabilir.