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Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında?

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#Kırşehir Valisi#Murat Sefa Demiryürek#Resmi Gazete
Kırşehir Valisi kim oldu Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:19

Yeni Kırşehir Valisi kim oldu? Valiler kararnamesi 2024, 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı. Bununla birlikte Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yeni Kırşehir Valisi olarak atandı. Peki Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri...

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Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ilgili bilgiler, Resmi Gazete kararlarının ardından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, 16 ile vali ataması gerçekleştirildi. Yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Kırşehir de valisi değişen şehirlerden biri.

YENİ KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1973 tarihinde Adana İli İmamoğlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İmamoğlu'nda tamamladıktan sonra 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde Mali Analist Yardımcısı olarak görev yaptı.

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1998 yılı sonunda İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 86. Dönem Adana Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine girdi. Üç yıl süren adaylık döneminde; Adana Aladağ, Kayseri Tomarza ve Yalova Altınova ilçelerinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Yine aynı dönem içerisinde 10 ay süreyle İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi'nde dil ve sosyal politika eğitimi aldı. Milli Güvenlik Akademisi'nde Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı.

Adaylık süresinin tamamlanmasının ardından Konya'nın Akören ilçesine atandı. Mahrumiyet ilçe hizmetini 2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş Nurhak'ta ifa etti.

2004 Ekim ayında atandığı Muş Hasköy Kaymakamlığı görevini 3 yıl süreyle Muş Vali Yardımcılığı Vekilliği ve Muş Havaalanı Mülki İdare Amirliği görevleriyle birlikte yürüttü. 2007 yılının Ekim ayından 2011 yılının Eylül ayına kadar olan sürede Demre Kaymakamı olarak görev yaptı. 2011 Eylül ayından itibaren 3 yıl süre ile Köşk Kaymakamlığı vazifesini yürüttükten sonra; 19.09.2014 tarih 2014/1032 sayılı Kararname ile Urla Kaymakamlığına atanan Kaymakam Demiryürek, 3 yıl süren görevinin ardından, 19.08.2017 tarih 2017/345 sayılı kararname ile Üsküdar Kaymakamlığına atandı. Kaymakam Demiryürek evli ve iki çocuk babasıdır.

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#Kırşehir Valisi#Murat Sefa Demiryürek#Resmi Gazete

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