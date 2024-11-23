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Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu kimdir, neden öldü?

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#Orhan Aydoğdu#Orhan Aydoğdu Kimdir#Orhan Aydoğdu Nereli
Kebapçı Bedri Ustanın kardeşi Orhan Aydoğdu kimdir, neden öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 10:30

Orhan Aydoğdu, ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun (Bedri Usta) erkek kardeşidir. İki çocuk babası olan Aydoğdu, bir süredir ailesinden ayrı yaşamaktaydı. 23 Kasım 2024 tarihinde, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir rezidansın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Peki, Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Orhan Aydoğdu'nun vefatı, ailesi ve yakın çevresi için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Olayın ardından, kardeşi Bedrettin Aydoğdu da dahil olmak üzere aile üyeleri ve yakınları olay yerine geldi.

ORHAN AYDOĞDU KİMDİR?

Orhan Aydoğdu, ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun kardeşidir. İki çocuk babası olan Aydoğdu, bir süredir ailesinden ayrı yaşamaktaydı.

ORHAN AYDOĞDU'NUN HAYATI

Orhan Aydoğdu, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktaydı. Kardeşi Bedrettin Aydoğdu'nun sahibi olduğu "Bedri Usta" markasıyla tanınan aile, kebap sektöründe faaliyet göstermektedir. Orhan Aydoğdu, 23 Kasım 2024 tarihinde, Ataşehir'de bulunan bir rezidansın 20. katından düşerek hayatını kaybetmiştir.

 

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