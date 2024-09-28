Kebaba limon sıkılır mı? İşte, ünlü şefleri birbirine düşüren o sorunun yanıtı

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Kebaba limon sıkmak kişisel tercihe bağlıdır. Geleneksel olarak kebaba limon sıkılmaz; kebabın doğal lezzetleri, baharatlar ve etin tadı öne çıkar. Ancak bazı insanlar, özellikle yağlı kebapları daha hafif hale getirmek veya damak tadına farklı bir asidik tat katmak için limon sıkarak tüketmeyi tercih edebilir. Özellikle tavuk şiş gibi kebaplarda limon sıkanlar olabilir. Sonuçta bu, tamamen damak zevkinize bağlı bir seçimdir.

ADANA KIYMA KEBABA LİMON SIKILIR MI?

Adana kıyma kebabına geleneksel olarak limon sıkılmaz. Adana kebabı, etin yoğun ve baharatlı tadı ile ünlüdür ve bu lezzetin bozulmaması tercih edilir. Ancak, damak zevkine göre limon sıkmayı tercih edenler olabilir. Adana kebabı gibi yoğun aromalara sahip yemeklerde limon kullanmak, etin lezzetini dengelemek amacıyla kişisel bir tercihtir, fakat yöresel olarak bu pek yaygın bir uygulama değildir.