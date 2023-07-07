KDV ne kadar oldu? Temmuz 2023 KDV arttı mı? Yüzde 18'lik KDV değişti

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KDV oranı yüzde 18'den 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

KDV Ne Demek ve Açılımı Nedir?

KDV Türkiye'de gerçekleşen hizmetlerin teslimi sırasında satıcının hesaplayarak alıcıdan tahsil ettiği ve vergi dairesine ödediği verginin kısa adıdır. Açılımı Katma Değer Vergisi olan KDV 1985 senesinde 3065 sayılı kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. KDV tüketici vergisinin bir türüdür ve satıcının devlete ödemesi gerekir. Harcamalar üzerinden alıcıdan tahsil edilen bir vergi türü olan KDV mal ve hizmetin teslimi sırasında tahsil edilmektedir.

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KDV'nin devletin belirlediği kanunlarca ödenmesi zorunlu olan vergilerden olduğu bilinmektedir.