Kaza kırım ne demek? Uçak kaza kırım raporu nedir? İşte merak edilen sorunun cevabı

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Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası iki pilot şehit oldu. Yaşanan üzücü gelişme sonrasında kaza kırım terimi merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, kaza kırım ne demek, uçak kaza kırım raporu nedir? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte kaza kırımla ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Hava taşıtının tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.

Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.

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KAZA KIRIM RAPORU NEDİR?

Kaza kırım raporu kısaca hasar raporudur, daha çok havacılık kazalarını ilgilendirir. İşin uzmanları, bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri, anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.