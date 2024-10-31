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Kayyım mı kayyum mu? İşte kelimenin doğru yazılışı

Güncelleme Tarihi:

#Kayyım#Kayyum#Kayyım Mı Kayyum Mu
Kayyım mı kayyum mu İşte kelimenin doğru yazılışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:54

Kayyum kelimesinin doğru yazılışı gündemdeki konular sebebiyle merak ediliyor. Zaman zaman bazı belediyelere kayyum ataması gerçekleştiriliyor. Kimi zaman bu ifade kayyum kimi zaman ise kayyım olarak yazılıyor. Peki, Kayyum mu kayyım mı? İşte kelimenin doğru yazılışı!

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Kayyım, Türk hukuk sisteminde bir kişinin veya kurumun malvarlığı veya faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla mahkeme tarafından atanan kişidir. Bu atama, genellikle malvarlığının korunması veya usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla yapılır. Kayyım atanması, özellikle şirketlerde veya kamuya ait hizmet veren kuruluşlarda, kötü yönetim veya yolsuzluk gibi sebeplerle gündeme gelir.

KAYYIM MI KAYYUM MU?

Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayımlayan Türk Dil Kurumu (TDK), bazı kelimelerin yazımını güncelledi.  Yazımı değiştirilen sözcükler arasında eski haliyle "unvan", "kayyum" ve "yeşilzeytin" gibi sık kullanılan kelimeler de bulunuyor. Güncellemeye göre, "unvan" kelimesi "ünvan" şeklinde değiştirilirken, "kayyum" yerine "kayyım", "yeşilzeytin" yerine "yeşil zeytin" kullanımları kabul edildi.

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Arapçada kayyim şeklinde yazılan ve Türkçeye kayyum olarak ödünçlenen sözcüğün yazılışı yakın zamanda TDK tarafından güncellenmiştir. İncelenen bu Arapça kökenli kelimenin yazım kuralları ihlal edilmeden kullanılması için ikinci hecesinde "ı" sesini içermesi gerekir. Kayyım TDK tarafından yapılan son açıklamalara göre kayyım doğru yazılışı u harfiyle değil, ı sesiyledir. Bu bilgilerin yanı sıra kayyım sözcüğünün hukuk alanına özgü bir terim olduğu hatırlatılmalıdır. Söz edilen sözcüğün belli bir işin yapılması veya belli bir malın yönetilmesi amacıyla görevlendirilen kimse anlamına geldiği söylenebilir.

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