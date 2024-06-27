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Kayseri Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Kayseri Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Kayseri Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Kayseri Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:31

Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, merakla beklenen LGS 2024 sınav sonuçları kapsamında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarını 28 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilerin erişimine açacak. LGS sonuçlarının belli olmasının ardından tercih sürecine geçilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Bu kapsamda öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorguluyor. Kayseri Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri de bu bağlamda araştırılıyor. Peki Kayseri'de hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor? Kayseri lise LGS 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Kayseri lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki Kayseri'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte Kayseri Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri...

KAYSERİ LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Kayseri lise taban puanları 2024 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak 2023 lise taban puanları şu şekilde:

Okul AdıOkul TürüYabancı DiliKontenjanTaban PuanıYüzdelik Dilim
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120488,7050,41
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120483,3330,88
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce150476,6421,95
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150474,5762,25
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150469,623,00
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150466,4143,56
Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce180461,4634,47
Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce120458,2035,11
Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40450,5336,38
Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce90449,8786,52
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90449,6086,59
Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90446,5747,15
Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce90442,6937,67
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce120438,9028,50
Kayseri / Melikgazi / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40434,939,21
Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce60431,8599,75
Kayseri / Kocasinan / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60430,799,93
Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90425,27910,87
Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce150421,54911,52
Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce90415,46312,58
Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce60408,93513,71
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30407,85413,90
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40404,45214,51
Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60391,08916,96
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30385,18518,11
Kayseri / Kocasinan / Taceddin veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40384,33918,28
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce120382,88518,56
Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40376,06319,94
Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60367,89521,65
Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60351,76625,27
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30348,89825,97
Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce90343,4627,30
Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce60331,64130,39
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30328,9431,06
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30315,76634,78
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce3031435,31
Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30297,39740,64
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30289,69343,15
Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30282,56145,64
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programıİngilizce60254,82557,12
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programıİngilizce30254,43257,31
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30249,58459,66
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30249,40659,74
Kayseri / Kocasinan / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30220,60376,31
Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40211,51182,25
Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30202,78787,75
Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce30199,57389,63
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30198,71590,11
Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40190,08794,31
Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40189,47894,55
Kayseri / Develi / Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30171,36898,95
Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce30171,28898,96

 

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