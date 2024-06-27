Kayseri Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Kayseri Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Kayseri lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki Kayseri'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte Kayseri Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri...

KAYSERİ LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Kayseri lise taban puanları 2024 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak 2023 lise taban puanları şu şekilde: