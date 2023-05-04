Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Katılım endeksi nedir, ne demek?

Güncelleme Tarihi:

#Katılım Endeksi#Katılım Endeksi Nedir#Katılım Endeksi Ne Demek
Katılım endeksi nedir, ne demek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 13:16

Katılım Endeksi, Borsa İstanbul tarafından yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasından işlem yapabilmeleri için oluşturulmuş bir endekstir. Endeks, bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını verirken katılım esaslarına odaklanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İşte, Katılım Endeksi hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Katılım Endeksi sayesinde yatırımcılar, faizsiz finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapabilir ve bu alanda uzmanlaşmış şirketlerin hisse senetlerinden faydalanabilirler. Böylece yatırımcılar hem finansal getiri elde ederken hem de değerlerine, saygı duydukları ilkelere uygun yatırım yapma şansına sahip olur. 

KATILIM ENDEKSİ HAKKINDA

Katılım Endeksi, BİST’de işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan borsa endeksleridir.

Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks Kuralları esas alınarak yapılır. Buna göre, endekslerde faaliyet alanı bu kurallara uygun
şirketler bulunur. Ayrıca, endekslere girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır. Katılım Model Portföy Endeksi’nde ek olarak endeks oluşumunda hisselerin temel oranları da (F/K, FD/FAVÖK, PD/DD) kullanılarak aktif bir yönetim uygulanır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Katılım Endeksi#Katılım Endeksi Nedir#Katılım Endeksi Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek 2023 Yarı gölgeli Ay tutulması Türkiyeden izlenecek mi Yılın ilk Ay tutulması için geri saym

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2023 Yarı gölgeli Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Yılın ilk Ay tutulması için geri saym!

#Ay Tutulması
CWENE hisse ne zaman işlem görecek CW Enerji borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları belli oldu

CWENE hisse ne zaman işlem görecek? CW Enerji borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları belli oldu!

#CWENE
Görme engelliler nasıl oy kullanacak 14 Mayıs seçimlerinde görme engelli seçmenler için YSKdan videolu anlatım

Görme engelliler nasıl oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerinde görme engelli seçmenler için YSK'dan videolu anlatım!

#Görme Engelliler Nasıl Oy Kullanır
Emekli maaşı refah payı ne kadar, yüzde kaç 2023 refah payı zammı ne zaman yapılacak

Emekli maaşı refah payı ne kadar, yüzde kaç? 2023 refah payı zammı ne zaman yapılacak?

#Refah Payı
Katılım endeksi nedir, ne demek

Katılım endeksi nedir, ne demek?

#Katılım Endeksi

BAKMADAN GEÇME!

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek 2023 Yarı gölgeli Ay tutulması Türkiyeden izlenecek mi Yılın ilk Ay tutulması için geri saym

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2023 Yarı gölgeli Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Yılın ilk Ay tutulması için geri saym!

#Ay Tutulması
CWENE hisse ne zaman işlem görecek CW Enerji borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları belli oldu

CWENE hisse ne zaman işlem görecek? CW Enerji borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları belli oldu!

#CWENE
Görme engelliler nasıl oy kullanacak 14 Mayıs seçimlerinde görme engelli seçmenler için YSKdan videolu anlatım

Görme engelliler nasıl oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerinde görme engelli seçmenler için YSK'dan videolu anlatım!

#Görme Engelliler Nasıl Oy Kullanır
Emekli maaşı refah payı ne kadar, yüzde kaç 2023 refah payı zammı ne zaman yapılacak

Emekli maaşı refah payı ne kadar, yüzde kaç? 2023 refah payı zammı ne zaman yapılacak?

#Refah Payı
Katılım endeksi nedir, ne demek

Katılım endeksi nedir, ne demek?

#Katılım Endeksi