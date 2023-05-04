Katılım endeksi nedir, ne demek?

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Katılım Endeksi sayesinde yatırımcılar, faizsiz finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapabilir ve bu alanda uzmanlaşmış şirketlerin hisse senetlerinden faydalanabilirler. Böylece yatırımcılar hem finansal getiri elde ederken hem de değerlerine, saygı duydukları ilkelere uygun yatırım yapma şansına sahip olur.

KATILIM ENDEKSİ HAKKINDA

Katılım Endeksi, BİST’de işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan borsa endeksleridir.



Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks Kuralları esas alınarak yapılır. Buna göre, endekslerde faaliyet alanı bu kurallara uygun

şirketler bulunur. Ayrıca, endekslere girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır. Katılım Model Portföy Endeksi’nde ek olarak endeks oluşumunda hisselerin temel oranları da (F/K, FD/FAVÖK, PD/DD) kullanılarak aktif bir yönetim uygulanır.