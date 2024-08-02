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Katalog suçlar nedir, ne demek? Katalog suç neleri kapsıyor?

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Katalog suçlar nedir, ne demek Katalog suç neleri kapsıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 09:22

Katalog suçlar kavramı, ceza hukukunda önemli bir yer tutar. Katalog suçlar, belirli ağırlıktaki suçları ifade eder ve bu suçların ayrıcalıklı işlenmesi durumunda daha ağır yaptırımlar öngörülür. İşte, katalog suçlar hakkında merak edilen detaylı bilgiler

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Kataloğ suçu, ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır. Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır. İşte, katalog suçlar hakkında detaylı bilgiler

Katalog suçlar hangileri?

  • Kasten Öldürme
  • İntihara Yönlendirme
  • Göçmen Kaçakçılığı
  • İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
  • Çocukların Cinsel İstismarı
  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
  • Düşmanla İşbirliği Yapmak
  • Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
  • Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
  • İşkence
  • Müstehcenlik
  • Fuhuş
  • Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
  • Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
  • Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
  • Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
  • Yağma ve Nitelikli Yağma
  • Soykırım Suçu
  • Devlete Karşı Savaşa Tahrik
  • İnsan Ticareti Suçu
  • Nitelikli Yaralama
  • Ağırlaşmış Yaralama
  • Ağırlaşmış İşkence Suçu
  • Hırsızlık
  • Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
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