Katalog suçlar nedir, ne demek? Katalog suç neleri kapsıyor?

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Kataloğ suçu, ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır. Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır. İşte, katalog suçlar hakkında detaylı bilgiler

Katalog suçlar hangileri?