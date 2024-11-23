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Kartepe'de kar var mı? 23 Kasım Kartepe kar kalınlığı bilgisi

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#Kartepe#Kartepe 23 Kasım#Kartepede Kar Kalınlığı
Kartepede kar var mı 23 Kasım Kartepe kar kalınlığı bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 13:28

Kartepe'de kar var mı ve kar kalınlığı ne kadar sorusu, bölgede kar tatili yapmak isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Kartepe bölgesinde kar yağışı ile birlikte kar turizmi de başlamış olacak. Peki, 23 Kasım Kartepe'de kar var mı? İşte, güncel bilgiler

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Kartepe'nin de bağlı olduğu Kocaeli'de soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kartepe zirvesinde meydana gelecek olan yağışı yakından takip eden vatandaşlar, buna göre kar tatili hazırlıklarına başlayacak. Peki, Kartepe'de kar var mı? İşte, 23 Kasım Kartepe kar kalınlığı bilgisi 

KARTEPE'DE KAR VAR MI?

Kocaeli kent merkezinde fırtına ve aralıklarla yağmur etkili olurken, kayak merkezinin bulunduğu alanda fırtına ve soğuk hava etkisini gösterdi. Kartepe'nin zirvesinde kar yağışı başladı.

Kar birikintisinin yolu kapatmaması için kar küreme araçları ile çalışma başlatıldı.

 

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#Kartepe#Kartepe 23 Kasım#Kartepede Kar Kalınlığı

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