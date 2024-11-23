Kartepe'de kar var mı? 23 Kasım Kartepe kar kalınlığı bilgisi

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Kartepe'nin de bağlı olduğu Kocaeli'de soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kartepe zirvesinde meydana gelecek olan yağışı yakından takip eden vatandaşlar, buna göre kar tatili hazırlıklarına başlayacak. Peki, Kartepe'de kar var mı? İşte, 23 Kasım Kartepe kar kalınlığı bilgisi

KARTEPE'DE KAR VAR MI?

Kocaeli kent merkezinde fırtına ve aralıklarla yağmur etkili olurken, kayak merkezinin bulunduğu alanda fırtına ve soğuk hava etkisini gösterdi. Kartepe'nin zirvesinde kar yağışı başladı.

Kar birikintisinin yolu kapatmaması için kar küreme araçları ile çalışma başlatıldı.